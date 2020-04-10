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الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 12:26
لبنان:

طقس السبت غائم مع ارتفاع طفيف بالحرارة

طقس السبت غائم مع ارتفاع طفيف بالحرارة
الحال العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر أحيانا ويستمر حتى بعد ظهر السبت حيث ينحسر تدريجا.

*   الطقس المتوقع في لبنان:

–  الجمعة: غائم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

–  السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، كما يتشكل الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة خصوصا شمال البلاد وفي الداخل. يتحسن الطقس تدريجا بدءا من بعد الظهر.

نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1900 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

–  الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية والداخلية.

–  الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات.

–   درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الداخل من 8 الى 19 درجة.

–   الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
–   الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.
–   الرطوبة النسبية على الساحل: 60 و 80 %.

–   حال البحر: مائج.
–  حرارة سطح الماء:18 درجة.
–   الضغط الجوي: 760 ملم زئبق 
رقم : 855798
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