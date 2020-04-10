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الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 12:45

وزير النفط الإيراني يكشف عن تفاصيل اتفاق ‘‘اوبك بلس‘‘

وزير النفط الإيراني يكشف عن تفاصيل اتفاق ‘‘اوبك بلس‘‘
وقال وزير النفط بيجن زنغنه صباح الجمعة 22 أبريل انه بعد أكثر من 10 ساعات من المحادثات بين وزراء النفط والطاقة لـ 23 دولة عضو وغير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخلال الاجتماع الاستثنائي التاسع لمنظمة أوبك بلس: تم التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج اليومي لأعضاء أوبك بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم ، وأن منتجي النفط العالميين الآخرين سينضمون إلى الاتفاقية.

وأضاف الوزير الايراني: أن اتفاقية خفض الإنتاج اليومي بمقدار 10 ملايين برميل ستكون في الفترة الأولى (من 1 مايو إلى نهاية يونيو 2020) ستكون لمدة شهرين، وفي الفترة الثانية ، ستكون من 1 يوليو إلى نهاية 31 ديسمبر 2020 ، وستخفض إمدادات النفط اليومية خلالها بمقدار 8 ملايين ، ثم في الفترة الثالثة من 1 يناير 2021 إلى أبريل 2022 ، سيتم تخفيض العرض اليومي الى 6 ملايين برميل من النفط.
وقال وزير النفط الايراني: إن القرار سيكون لمدة عامين ، وهو يحدث للمرة الأولى في تاريخ أوبك ، ان يتم اتخاذ قرار التخفيض لمدة عامين: "وهذه واحدة من قرارات التخفيض غير المسبوقة في تاريخ أوبك وخارجها".

وأشار إلى التعاون مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، التي ستنضم إلى اتفاقية خفض الإنتاج ، وقال "كانت هناك بعض المشكلات خلال المفاوضات التي استغرقت 10 ساعات و 30 دقيقة ، لكن بعض الاتفاقيات هي بحاجة الى مثل هذا الوقت ".

وقال زنغنه إن المحادثات ستكون مستمرة واضاف: الاتفاق حصل بين 22 دولة ، لكن لدى المكسيك مخاوف تحتاج إلى وقت للمعالجة، وسيعاد التفاوض بشأنها للتوصل الى حل نهائي.
رقم : 855800
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