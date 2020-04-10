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الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 13:44

واشنطن بوست: أزمة فيروس كورونا عرّت ترامب

واشنطن بوست: أزمة فيروس كورونا عرّت ترامب
وقالت الصحيفة إن ترامب وبخ حكام ولايات لم يمتدحوه في ظل الأزمة كما أنه طرد مفتشين عامين وجهوا انتقادات لسياسات إدارته في التعامل مع تفشي الفيروس.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن جائحة كورونا أكدت الأفكار السائدة عن أخلاقيات الحكم لدى ترامب وهي “رفضه قبول الانتقادات وحاجته الدائمة للثناء فضلا عن انعدام ثقته بالكيانات والأفراد المستقلين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفات في شخصية ترامب انعكست بالسلب على كيفية تعامل إدارته مع الأزمة حيث تسببت في تأخير تقديم المساعدات للحكام الذين نقم عليهم بالإضافة إلى رفضه تحمل مسؤولية تبعات التأخر في التعامل مع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 14797 شخصا في الولايات المتحدة حتى الآن.

يشار إلى أن شعبية ترامب تواصل الهبوط بشكل متواصل منذ انتخابه ليكون بين الرؤساء الأمريكيين الأقل شعبية وخاصة بعد تنصله من المعاهدات والاتفاقيات سواء الدولية منها أو الثنائية اضافة الى ردود فعله العنيفة وتناقضاته الواضحة التي تكشف عن شخصيته المتهورة غير المبالية وتفسر سياساته الخارجية التي أدخلت الولايات المتحدة في أزمات دبلوماسية حول العالم حتى مع أقرب حلفائها فضلا عن سياساته التدخلية بشؤون الدول المستقلة.
رقم : 855806
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