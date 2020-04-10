آليات عسكرية وذخيرة للتحالف الاميركي إلى ريف بالحسكة

وكانت القوات الأمريكية قد سيرت في وقت سابق دورية عسكرية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، شمال شرق سوريا. تزامنا مع تحليق مكثف لطيران مايسمى "التحالف الدولي" في سماء ريف الحسكة الجنوبي.



وكانت تنسيقيات المسلحين قد ذكرت مساء الاثنين 30 مارس، أن قوات أمريكية اعترضت دورية روسية في محيط بلدة رميلان بريف الحسكة السوري، حيث شهد ريف الحسكة توترًا بين القوات الأمريكية والدورية الروسية، تطور في بعضها إلى قيام الطرفين باستعراض قدراتهما الجوية في المنطقة.



وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن من أكبر المكاسب التي حققتها ، هي السيطرة على حقول النفط شرقي سوريا.