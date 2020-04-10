البخيتي يكشف عن تصعيد كبير للعدوان في ظل الهدنة التي أعلنها

وأفاد البخيتي أن تحالف العدوان نفذ غارات على عسير والجوف، وسط تصعيد بري كبير، مضيفا "إننا لم ننفذ أي عملية خلال فترة إعلان التحالف وقف إطلاق النار وإنما اكتفينا بالمراقبة".



وفي وقت سابق أعلن البخيتي في تصريح لقناة العالم إن السعودية تهدف من إعلان وقف إطلاق النار إلى تخفيف الضغط عليها في مأرب وخلط الأوراق.



وتابع: "نستغرب اعلان وقف اطلاق النار لمدة أسبوعين وذلك بعد سنوات من الحرب وهذا الاعلان هو لترتيب السعودية اوضاعها عندما اقتربنا من تحرير مأرب".



وقال البخيتي إن موقف الجيش اليمني واللجان الشعبية واضح، ويقضي بوقف الحرب بشكل نهائي ودائم ورفع الحصار بشكل نهائي، وتم تقديم مبادرة و ايقاف اطلاق النار من طرف واحد فقط.



وأكد البخيتي أن هناك تصعيد سعودي على الحدود اليمنية ولا صحة لوقف اطلاق النار، كما السعودية لم تجن من حربها على اليمن سوى الخيبات.