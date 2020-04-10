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الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 15:04
لبنان.. إرتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 609 حالة
و اوضحت وزارة الصحة في بيان صدر بعدالظهر اليوم الجمعة في بيروت أنّ هناك 28 حالة حرجة، 20 حالة وفاة، و67 حالة شفاء .
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
855816
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