قبلان: اجراءات الحكومة اللبنانية بمواجهة كورونا تستحق التقدير

ورأى المفتي ​الشيخ أحمد قبلان​ "أننا نعيش لحظة تاريخية مدوّية جرّاء أزمة نظام، وفشل دولة في مشروعها الحقوقي والسياسي، فإننا اليوم نعقد الأمل على ​الحكومة​ الحالية ونعتقد حسن نيّتها، وبذل جهدها، وتطوير آلياتها، لمنع ​الفساد​ خاصة بالقرار السياسي، ولعبة ​المحاصصة​، رغم أن المطلوب هو أكثر، سوى أننا ننتظر منها قراراً حاسماً حازماً بخصوص أموال المودعين، ونبش المغارات المختلفة لأن نصف بداية الإصلاح يتوقف على طريقة التعامل مع هذه العناوين.



كما نثمّن جهود ​وزارة الصحة العامة​، وبخاصة معالي الوزير ​حمد حسن​ الذي يقوم والطاقم الطبي وكل المعنيين بهذه ​الأزمة​ من وزارات و​مستشفيات​ وأطباء وممرضين بعمل جبّار على الرغم من ضآلة الإمكانيات وضعف القدرات".