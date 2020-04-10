الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 15:30

‘‘التعبئة‘‘ تبدأ غدا السبت مناورات إغاثة في عموم ايران

‘‘التعبئة‘‘ تبدأ غدا السبت مناورات إغاثة في عموم ايران
وفي مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الجمعة، قدم العميد سليماني تبريكاته بمناسبة الاعياد الشعبانية وميلاد منقذ البشرية الامام المهدي (عج)، واشار الى تفشي فيروس كورونا، وقال: الشعب الايراني يمتلك الكثير من الإمكانيات، بعضها برز في الصدارة اثناء مواجهة كوورنا، والتي شهدها العالم.

واوضح ان انتشار وباء كورونا كانت له نتائج سلبية في المجتمع ، وقال: ان احد هذه التداعيات ، تضرر معيشة الأسر ذات الدخل المحدود، حيث أكد قائد الثورة الاسلامية في خطابه بمناسبة النصف من شعبان، على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة.

ونوه العميد سليماني الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية بشأن الحاجة إلى اجراء مناورة واسعة النطاق للأغاثة خلال شهر رمضان المبارك بهدف مساعدة ذوي الدخل المنخفض، مضيفا: ان التعبئة باعتبارها منظمة شعبية كبيرة في جميع أنحاء البلاد، تخطط لتنفيذ مناورة "الاغاثة المؤمنة" على الصعيد الوطني من خلال 54 ألف قاعدة في جميع انحاء ايران.

واوضح رئيس منظمة التعبئة ان المرحلة الاولى من هذه المناورات ستنطلق يوم غد السبت بشعار يا صاحب الزمان (عج)، وقال: ستستمر المرحلة الأولى من المناورات حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وبعد ذلك سوف تتواصل المراحل التالية.

واضاف العميد سليماني: سيتم الإعلان عن ذلك، اليوم من خلال الارتباط عبر الفيديو كونفرانس مع قادة التعبئة في جميع أنحاء البلاد.

واوضح العميد سليماني ان هذه المناورات لها اوجه متنوعة، مضيفا: في هذا المشروع  ستتم الاستفادة من امكانيات المحسنين وأئمة صلاة الجمعة والجماعات، كما ستتم الاستفادة من تعاون الأجهزة الأخرى.
رقم : 855825
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دمشق تدين تقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول
دمشق تدين تقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول 'اللطامنة'
الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
10 نيسان 2020
الفشل التركي في إدلب وانتقام جرثومي يلوح في الأفق
الفشل التركي في إدلب وانتقام جرثومي يلوح في الأفق
10 نيسان 2020
كيف جرت لعبة خاسر- خاسر في سوق النفط؟
كيف جرت لعبة خاسر- خاسر في سوق النفط؟
10 نيسان 2020
ما هي أهم ألاسباب التي أدت إلی إيقاف حرب اليمن؟
ما هي أهم ألاسباب التي أدت إلی إيقاف حرب اليمن؟
10 نيسان 2020
الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب
الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب
9 نيسان 2020
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
9 نيسان 2020
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
9 نيسان 2020
هل كان "البنتاغون" على علم بظهور فيروس "كورونا" ؟
هل كان "البنتاغون" على علم بظهور فيروس "كورونا" ؟
9 نيسان 2020
رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!
رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!
9 نيسان 2020
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
8 نيسان 2020
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
8 نيسان 2020
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
8 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليابان تقدم الـ"أفيجان" لإيران بالمجان
تجهيز 14 مركزا طبيا في سوريا لعلاج مصابي ‘‘كورونا‘‘
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
بسبب كورونا... ضغوط جديدة من السلطة البحرينية على الشعب
جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة