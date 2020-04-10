الصحة العالمية تحذر من تخفيف إجراءات مواجهة كورونا

و حذر الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، دول العالم من التسرع في رفع الحظر لأنه قد يؤدي لعواقب وخيمة في ظل تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.



وقال أدهانوم، في مؤتمر صحفي له، بشأن تطورات أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الجمعة، إن هدفنا الرئيسي السيطرة على انتشار الفيروس وإتاحة الخدمات الطبية.



وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن المجتمعات يجب أن تكون على علم بالمرحلة الانتقالية لإنهاء لوباء العالمي.



وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن 10% بقطاعات الصحة مصابون بفيروس كورونا في بعض البلدان وأن المنظمة أطلقت 3 أدوات لحماية العاملين في قطاعات الصحة.