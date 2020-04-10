الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 19:47

مصر تصدر بيانا بشأن إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان

مصر تصدر بيانا بشأن إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان
وصرح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن "ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما ينطبق على سائر صلاة الجمع والجماعة، مشددا أن عودتها مبنية على زوال علة تعليقها، وأنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد أو محيطها ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها".

وأوضح الوزير: "كون التجمعات بصفة عامة سببًا في نقل عدوى فيروس كورونا، وإن عودة فتح المساجد مرتبطة بعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر، وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات العامة لم تعد تشكل خطرًا على حياة الناس لانتهاء انتشار عملية الفيروس، فإننا نسأل الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا وسائر بلاد العالمين".

وحذر جمعة من أن "الوزارة ستقوم بإنهاء تصاريح وخدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة أو إلقاء الدروس في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية".

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر 1699 مصابا، فيما بلغ عدد الوفيات 118 حالة وفاة، بحسب آخر إحصاء.
رقم : 855853
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دمشق تدين تقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول
دمشق تدين تقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول 'اللطامنة'
الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
10 نيسان 2020
الفشل التركي في إدلب وانتقام جرثومي يلوح في الأفق
الفشل التركي في إدلب وانتقام جرثومي يلوح في الأفق
10 نيسان 2020
كيف جرت لعبة خاسر- خاسر في سوق النفط؟
كيف جرت لعبة خاسر- خاسر في سوق النفط؟
10 نيسان 2020
ما هي أهم ألاسباب التي أدت إلی إيقاف حرب اليمن؟
ما هي أهم ألاسباب التي أدت إلی إيقاف حرب اليمن؟
10 نيسان 2020
الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب
الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب
9 نيسان 2020
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
9 نيسان 2020
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
9 نيسان 2020
هل كان "البنتاغون" على علم بظهور فيروس "كورونا" ؟
هل كان "البنتاغون" على علم بظهور فيروس "كورونا" ؟
9 نيسان 2020
رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!
رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!
9 نيسان 2020
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
8 نيسان 2020
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
8 نيسان 2020
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
8 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليابان تقدم الـ"أفيجان" لإيران بالمجان
تجهيز 14 مركزا طبيا في سوريا لعلاج مصابي ‘‘كورونا‘‘
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
بسبب كورونا... ضغوط جديدة من السلطة البحرينية على الشعب
جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة