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الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 19:51

أردوغان: تركيا ستتغلب على فيروس كورونا

أردوغان: تركيا ستتغلب على فيروس كورونا
وأضاف أردوغان خلال مشاركته في قمة للمجلس التركي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الجمعة، إن بلاده تخوض حربًا صعبة ضد عدو غير مرئي، وقمة المجلس التركي “ستعزز تضامننا في مكافحة وباء كورونا”.

وتابع “نواجه أيضًا أزمة اجتماعية واقتصادية عالمية مع تأثير تفشي كورونا، بإذن الله سننتصر في حربنا ضد فيروس كورونا ومن ثم سنكون أمام واقع جديد لعالم جديد”.

وشدد الرئيس التركي، على ضرورة الاستعداد لما بعد جائحة كورونا، وإجراء تعاون بين البلدان الأعضاء بالمجلس في مختلف المجالات الصحية، والتجارية والاجتماعية، وتبادل التجارب والخبرات لحل المشاكل الناجمة عن هذه المرحلة.

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وأشار إلى أنّ التطورات الأخيرة في العالم أظهرت مرة أخرى أهمية تعزيز الممر الملاحي الدولي العابر لبحر قزوين، متابعًا، “إن مواصلة التجارة الدولية ونقل البضائع في إطار نهج حر ومنفتح وقائم على القواعد أمر حيوي لاستمرارية سلسلة التوريد”.

الجدير ذكره، أنّ المجلس التركي تأسس عام 2009، ويضم كلًا من تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزباكستان وتركمانستان، وتمتلك هذه الدول لغة وتاريخًا وحضارة مشتركة.

وحتى الخميس، بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في تركيا 908 وفاة، والإصابات 42 ألفًا و282، فيما واصلت ارتفاع حالات الشفاء لتبلغ 2142 حالة.
رقم : 855854
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