العميد سريع: تصدينا لستة زحوف وتكبد العدو خسائر فادحة

وأضاف العميد يحيى سريع في تغريدة لهُ عبر تويتر أن "قواتنا تمكنت بفضل الله من التصدي لستة زحوف في مختلف الجبهات استمرت من ساعات الفجر الأولى ليومنا هذا وحتى وقت الظهر"، مشيرًا إلى أن "الزحوف منها ثلاثة في جبهة قانية والجريبات وناطع بمحافظة البيضاء، وزحفان بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، وزحف في منطقة الضباب بمحافظة تعز".



وأكد العميد سريع أنهُ تم التصدي لجميع الزحوف بفضل الله وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه ولم يحرز أي تقدم.



وأشار إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 7 غارات جوية على مناطق متفرقة في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وكان متحدث القوات المسلحة أكد، أمس الخميس، أن قوى العدوان تواصل تصعيدها المستمر في مختلف الجبهات وخصوصا في جبهات الحدود، موضحًا أن قوى العدوان شنت أكثر من خمسة زحوف على كل من حرض ومجازة عسير والبقع بنجران"، بغطاء جوي بأكثر من 10 غارات وأن أبطال الجيش واللجان تصدوا بفضل الله لكل زحوف العدوان وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط عشرات القتلى والجرحى.



وقال سريع "تؤكد القوات المسلحة جهوزيتها التامة لمواجهة أي تصعيد على مختلف الجبهات وأن مصير أي تصعيد هو الفشل والهزيمة".