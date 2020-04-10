العدوان السعودي يعاود خرق الهدنة باليمن

وقد عاود العدوان استهدافه الصاروخي على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية في صعدة.



وفي حجة شن طيران العدوان السعودي 6 غارات خلال الساعات الماضية على مديرية حرض.



وفي الجوف شن طيران العدوان السعودي غارتان في مديرية خب والشعف.