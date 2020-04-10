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الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 21:43
العدوان السعودي يعاود خرق الهدنة باليمن
وقد عاود العدوان استهدافه الصاروخي على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية في صعدة.
وفي حجة شن طيران العدوان السعودي 6 غارات خلال الساعات الماضية على مديرية حرض.
وفي الجوف شن طيران العدوان السعودي غارتان في مديرية خب والشعف.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
855887
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