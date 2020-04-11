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السبت 11 نيسان 2020 ساعة 08:20

إنطلاق الخطوة الثانية للتعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا

إنطلاق الخطوة الثانية للتعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا
وفي رسالة بعثها الى رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا سليماني، وجّه وزير الصحة الشكر والتقدير للمنظمة لتعاونها في عملية الفحص للكشف عن فيروس كورونا لاكثر من 70 مليون مواطن في الخطوة الاولى للتعبئة الوطنية لمكافحة الفيروس، معلنا عن انطلاق الخطوة الثانية لهذا المشروع الوطني في البلاد.

وجاء في جانب من الرسالة، ان تاريخ هذه الارض سوف لن ينسى التضحيات المخلصة للاعزاء التعبويين في جميع مجالات الخدمة خاصة الجهود المدهشة المبذولة في اطار التعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا حيث تمكنا من انجاز عملية الفحص للكشف عن الفيروس لاكثر من 70 مليون مواطن في البلاد.

واضاف، انه في الخطوة الثانية للتعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا سنتابع معا الحالات المحددة سلفا واختبار الافراد ذوي الصلة بهم والاشراف على تنفيذ مشروع التباعد الاجتماعي الذكي.

واكد اننا في هذه الخطوة كما في الخطوة الاولى سنحقق منجزا اخر منقطع النظير للجمهورية الاسلامية الايرانية على الصعيدين الوطني والعالمي والذي لاشك سيسر الشعب الايراني الابي وسماحة قائد الثورة الاسلامية والمسؤولين المتفانين وولي العصر (عجل الله تعالى ظهوره الشريف).
رقم : 855942
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