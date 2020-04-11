استمرار تعليق الصلوات في المساجد السعودية في شهر رمضان

وقال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، "د. محمد العقيل"، في تصريحات متلفزة، إن تعليق الصلوات في المساجد سيستمر حتى خلال شهر رمضان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس التاجي، ما لم يصدر قرارا من الجهات المعنية بخلاف هذا.



وبشأن سريان القرار على أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، أوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، "أحمد المنصوري" أن "هناك لجنة عليا تقيم جميع الإجراءات والخطوات المتخذة للحد من تفشي فيروس "كورونا"، لافتا إلى أن "التنفيذ سيتم على ضوء ما ينتج عن اللجنة من توصيات من خلال تقييم الوضع العام".



وأعلنت السعودية، في منتصف مارس/آذار الماضي، تعليق الصلاة في جميع المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، على خلفية انتشار فيروس "كورونا".



كما قررت السلطات السعودية في 19 من الشهر نفسه، تعليق دخول إلى الحرمين في مكة والمدينة للصلاة، خاصة يوم الجمعة.



وسجلت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، 3 وفيات و364 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المصابة في المملكة إلى 3651، والوفيات إلى 47 حالة، لكن السلطات حذرت من وصول اعداد المصابين الى 200 الف خلال اسابيع وهناك مخاوف من انهيار النظام الصحي السعودي بالكامل.