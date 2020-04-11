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السبت 11 نيسان 2020 ساعة 08:25

ليبيا.. قوات حفتر تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين

ليبيا.. قوات حفتر تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر يوم امس الجمعة في بيان صحفي إن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية ترصد طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة وتقوم بإسقاطها".

وأضاف البيان أن "كذلك منصات الدفاع الجوي في محاور العاصمة طرابلس تسقط طائرة تركية مسيرة حاولت قصف تمركزات الجيش الوطني في منطقة ورشفانة في العزيزية".

وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا لقوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة، وتعد الطائرات المسيرة، ضمن أهم الأسلحة التي تستخدمها قوات الوفاق في معاركها مع قوات حفتر.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب وقوات المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
رقم : 855944
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