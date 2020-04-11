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السبت 11 نيسان 2020 ساعة 08:28
بعد رصد أول إصابة بفيروس كورونا في حضرموت:

الصحة اليمنية: العدوان يتهاون بكورونا ولا يغلق المنافذ

الصحة اليمنية: العدوان يتهاون بكورونا ولا يغلق المنافذ
وأضاف الدكتور المنصور: "حذرنا منذ وقت مبكر من خطورة عدم إغلاق المنافذ من قبل قوى العدوان ولازال التهاون منهم مستمرا".

وأكد المنصور أن المسارعة لاتخاذ قرارات إجرائية وسريعة بات ضروريا وأولها إغلاق المنافذ ومنع مظاهر التجمعات، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة لم يعد يهمها إلا إحصاء الحالات، ومعنيون بإجراءات صارمة لمواجهة تعمد نشر الفيروس في اليمن.

وتابع بالقول "نراهن على الله في إعانة الشعب"، داعيًا الشعب اليمني أن يهتم في الأخذ بجد بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة.

وأعلنت الجهات التابعة للعدوان صباح اليوم، عن رصد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة حضرموت الرازحة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي.
رقم : 855945
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