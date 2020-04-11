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السبت 11 نيسان 2020 ساعة 08:34

نابلس..بلدة قصرة بين سنديان المستوطنين ومواجهة ‘‘كورونا‘‘

نابلس..بلدة قصرة بين سنديان المستوطنين ومواجهة ‘‘كورونا‘‘
لم تكد قصرة تستفيق على اكتشاف إصابة اثنين من أبنائها بفيروس كورونا، لتعيش الإغلاق الاحترازي وحالة من الطوارئ، حتى تستفيق -الاثنين الماضي- على هجوم قطعان المستوطنين على الأراضي الزراعية الواقعة على أطراف القرية مستغلين حالة الحجر الذي دخلت فيه القرية.

فيروس الاستيطان

وقال رئيس المجلس القروي، عبد العظيم الوادي: "قصرة تواجه نوعين من الفيروس؛ الأول كورونا الذي عمّ العالم، والثاني فيروس الاستيطان وجرائم المستوطنين البعدين كل البعد عن الإنسانية والأخلاق والمبادئ".

وأضاف: "بعد إعلان إصابة ثلاثة مواطنين من القرية بفيروس كورونا وفي غمرة انشغالنا بهذه النازلة والوباء، إذا بالمستوطنين يستغلون مدة الطوارئ في القرية ويعتدون قبل أيام على الأراضي الزراعية، وحاولوا مهاجمة المنازل الواقعة على أطرافها".

والخطورة في الموضوع، يتابع الوادي: "ليس فقط الاعتداءات والجرائم، بل إنّ كورونا تفشى لدى جانب الاحتلال تفشيًا كبيرًا جدًّا، والخشية أن يكون هؤلاء المستوطنون يتعمدون الاحتكاك بنا حتى ينشروا الفيروس بيننا".

وكشف عن محاولة اعتداء أخرى كادت أن تتم قبل أيام، لولا يقظة سكان أهالي البلدة ووجود لجان الطوارئ وسهر الأهالي الطويل في ساعات الليل، الأمر الذي أفشل خطة المستوطنين.

وأشار الوادي أن المصابين بالفيروس في البلدة وضعهم الصحي مستقر، ولا توجد أعراض مخيفة، قائلًا: "إن شاء الله ستنتهي هذه الغمامة عن قريب".

العمال

وفيما يتعلق بالعمال الذين يعملون في الأراضي المحتلة، قال: "منذ اللحظة الأولى تواصلنا مع العمال في الداخل لترتيب عمل فحوصات لهم في مركز الفحص كإجراء وقائي رويتني وحتى نتفادى أي ضرر يمكن أن يلحق بهم وأقاربهم وأهالي البلدة".

وأشار إلى تشكيل لجنة بالتوافق مع البلدية هدفها حفظ الأمن والأمان ووقف التنقل العشوائي؛ للحد من أي وسيلة يمكن أن تكون سبيلا لتقل المرض، مؤكدًا أن المواد التموينية كافية في البلدة، وهناك أوقات كافية وسلسة لشراء الأغراض يوميًّا، وسخرنا لجنة الطوارئ لنقل الأغراض للبيوت.

وتعاني بلدة قصرة في الآونة الأخيرة من الجرائم المستمرة من المستوطنين القاطنين في مستوطنة "يش كودش"، الذين ينفذون اعتداءاتهم بحق البلدة والبلدات المجاورة.
رقم : 855948
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