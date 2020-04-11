لبنان..ارتفاع عدد المصابين في حلبا إلى 3

بيروت (اسلام تايمز) - أفادت مصادر رسمية في محافظة عكار اللبنانية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مركز الدفاع المدني في حلبا، ارتفع إلى 3 إصابات، بعد ظهور نتيجة فحص الPCR الذي أجراه العنصر “ف. س” في مستشفى سيدة المعونات في جبيل، وقد طلب منه الحجر الصحي لمدة 14 يوم.