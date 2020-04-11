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السبت 11 نيسان 2020 ساعة 09:03
لبنان..ارتفاع عدد المصابين في حلبا إلى 3
وبذلك يكون عدد الاصابات الاجمالي في محافظة عكار قد بلغ 17اصابة.
كما أفيد منذ قليل أن حالتين مشتبه باصابتهما بالفيروس تم نقلهما إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي، لأخذ العينات منهما وانتظار ظهور النتائج المخبرية للتأكد.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
855959
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