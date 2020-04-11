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السبت 11 نيسان 2020 ساعة 12:18

بدء تنفيذ قرار عزل بلدة بشري في شمال لبنان

بدء تنفيذ قرار عزل بلدة بشري في شمال لبنان
وسيتم اليوم إجراء فحوص "PCR" بأعداد ستصل إلى حوالي 500 فحص، وسيكون على رأس اللائحة أصحاب المؤسسات التجارية و​الصيدليات​ والعاملون فيها.

وكان رئيس بلدية بشري فريدي كيروز قد قرر عزل المنطقة، بحيث يُمنع الدخول إليها أو الخروج منها، مع فرض الحجر التام فيها، بعد تسجيل ستّ حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، ليتخطى عدد الإصابات فيها الخمسين، من أصل 609 حالات على مستوى لبنان.

بشري هي بلدة لبنانية تقع على حدود وادي قاديشا على ارتفاع 1550 متر فوق سطح البحر، وهي عاصمة قضاء بشري التابع لمحافظة لبنان الشمالي، كما تعتبر بشري البلدة الوحيدة التي ما يزال يتواجد فيها محمية تضم ما تبقى من أشجار (الأرز اللبناني) النادر الوجود، وهي أيضاً مسقط رأس الكاتب والشاعر اللبناني-الأميركي العالمي جبران خليل جبران وتضم متحفاً خاصاً به.
رقم : 855990
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