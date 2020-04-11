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السبت 11 نيسان 2020 ساعة 14:00

جهانغيري: هدف أميركا من الحظر الظالم تدمير اقتصاد إيران

جهانغيري: هدف أميركا من الحظر الظالم تدمير اقتصاد إيران
وخلال اجتماعه ،اليوم السبت، مع مساعدي ومدراء وزارة الاقتصاد والمالية قال جهانغيري، انه ما عدا تاثيرات فيروس كورونا على صحة المواطنين وهي القضية الاساسية فانه له تداعيات على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على صعيد العالم.

واضاف، ان البعض يقولون بان العالم ما بعد كورونا سيكون مختلفا عما كان قبله ومن المحتمل انه ستكون له تاثيرات حاسمة على الظواهر الدولية والنظام العالمي.

وتابع قائلا، انه حتى المسؤولين الاوروبيين والاميركيين قالوا بان فيروس كورونا هو التحدي الاهم بعد الحرب العالمية الثانية لغاية اليوم وان المتوقع من قبل الجميع حدوث ركود اقتصادي جاد.

وقال جهانغيري، ان الخبراء يتوقعون حصول تغييرات حاسمة على اقتصادات الصين واوروبا واميركا وستكون هنالك تداعيات على اقتصاد بلادنا ايضا.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية، لقد كان هنالك الحظر الاميركي الظالم الذي استهدف تدمير اقتصاد البلاد وفرض الضغوط على مراكزنا الاقتصادية حيث تصدينا لذلك والان نكافح فيروس كورونا ايضا الى جانب ذلك.
رقم : 856002
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