مقتل ثلاثة مدنيين بانفجار لغم في دير الزور

وقالت مصادر محلية إن «لغماً أرضياً من مخلفات تنظيم داعش، انفجر في بلدة الباغوز بريف البوكمال، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين على الفور»، دون ورود معلومات إضافية.



وأضافت المصادر، أن «لغماً أرضياً آخراً، انفجر على الطريق الواصل بين قريتي ذيبان والطيانة شرقي المحافظة، ما أدى لمقتل مدني من أبناء بلدة جديد عكيدات».



وسبق ذلك بأيام قليلة، مقتل طفل وإصابة آخر، بانفجار لغم أرضي في بلدة محكان جنوب غرب النهر، وقتل وجرح مئات المدنيين في محافظات دير الزور، نتيجة انفجار الألغام المنتشرة في المواقع والقرى التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.