هيئة الأسرى: الأسير الحلبي بوضع صحي سيئ في سجون الاحتلال

وأوضحت الهيئة، في بيان، وفقا لإفادات محاميه الخاص وذوي الأسير، أن الحلبي يعاني من آلام شديدة في الرأس نتيجة التحقيق العنيف الذي مورس بحقه من المحققين الإسرائيليين، ما أفقده القدرة على السمع، وقد يؤثر على البصر نتيجة إهمال علاجه المتعمد من إدارة مصلحة السجون، التي ما تزال تماطل بتحويله لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية السيئة.



ولفتت إلى أن الحلبي الذي كان يشغل قبل اعتقاله مديرًا لمؤسسة الرؤية العالمية الأميركية في غزة، عُرض 135 مرة على المحاكم منذ اعتقاله عام 2016، وما تزال سلطات الاحتلال تحتجزه بدعوى تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لمصلحة فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده.



وحملت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، لا سيما المرضى منهم كحال الأسير الحلبي، خاصة في سياق الأوضاع الاستثنائية تزامناً مع تفشي وباء "كورونا" داخل الكيان، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنهم وبلا شروط.

والحلبي معتقل منذ 15 حزيران/ يونيو عام 2016، دون أن تُصدر المحكمة الإسرائيلية عليه حكمًا أو وجود دليل على ادعائها حتى اللحظة.