انتاج دواء كورونا المعتمد دوليا في اللاذقية السورية

وأوضح شبار أن أول دفعة من إنتاج شركة عيسى فارما قد استلمتها وزارة الصحة والوجبة الثانية من الدواء قيد التصنيع الآن بعد أن وصلت المواد الأولية اللازمة للتصنيع وسيقوم معملان وطنيان آخران بإنتاج الدواء نفسه المعتمد كبروتوكول علاج لدى وزارة الصحة.



كما أكد أن الدواء السوري آمن مئة في المئة وكميات الدواء متوفرة، حيث إن الأمن الدوائي محقق في سورية وقد عقد أمس اجتماع، ضم مدير الصحة في اللاذقية وكل الجهات المعنية بالشأن الصحي والدوائر في محافظة اللاذقية لتقديم كل أشكال الدعم لضمان سير العملية الإنتاجية لهذا الدواء المعتمد لمعالجة الكورونا وتعزيز أفضل الشروط الصحية لمراكز الحجر .