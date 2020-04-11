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السبت 11 نيسان 2020 ساعة 17:41

مريض بالسرطان يشفى من كورونا في كردستان العراق

مريض بالسرطان يشفى من كورونا في كردستان العراق
وقال المدير العام للصحة دلوفان محمد، إن "المصاب يبلغ من العمر 49 عاما، وأنه مكث في المستشفى 20 يوما، قبل أن تثبت الفحوصات المختبرية اكتسابه الشفاء التام من الفيروس".

وأضاف، أنه "بالرغم من أن العلم يؤكد أن الفيروسيشكل تهديدا أكبر لكبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، إلا أن الفحوصات الأخيرة للمريض بالسرطان والذي أصيب بكورونا جاءت سلبية، وأكدت خلوه من الفيروس".

ووصلت الإصابات بفيروس كورونا في كردستان العراق حتى يوم السبت، إلى 325 إصابة، منها 145 حالة شفاء، و4 حالات وفاة كان آخرها امرأة تبلغ من العمر 65 عاما.
رقم : 856049
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