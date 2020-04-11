مسيحيو سوريا يحتفلون بعيد الفصح بدون حضور

المطران آرماش نالبنديان مطران أبرشية دمشق وتوابعها للأرمن الأرثوذكس أكد في تصريح لـ سانا أن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية بدمشق ستحتفل بعيد الفصح المجيد دون حضور وستبث القداديس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحضور رجال الدين الاكليروس فقط وذلك بسبب الظروف الاستثنائية الحالية وبهدف الحفاظ على السلامة العامة ولدرء خطر جائحة كورونا ومنع انتشارها وتفاقمها.



ودعا المطران نالبنديان إلى وجوب الالتزام بالإجراءات الحكومية وتعليمات وزارة الصحة الخاصة بمنع التجمعات والحفاظ على النظافة والتعقيم المستمر مشددا على أهمية امتلاك الوعي الكامل من الجميع لتطبيق وسائل الصحة والسلامة العامة.



بدوره الأب ليان وهبي كاهن رعية صحنايا والمقيم بالبطريركية المريمية بدمشق أكد أن هناك قرارا على اقتصار الصلوات في احتفالات الفصح هذا العام على كاهن ومرتل ونقل الاحتفالات عن طريق الانترنت مبينا أن موقع بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس سينقل عبر موقعه الرسمي الصلوات المقامة بالكنيسة المريمية ودير البلمند في لبنان وكذلك سيكون الأمر في مختلف القرى التي يوجد لديها إمكانيات للنقل المباشر.



وشدد وهبي على ضرورة العمل على مبدا الوقاية خير من العلاج والأخذ بالتدابير الوقائية والاحترازية والالتزام بكل التعليمات الحكومية والابتعاد عن التجمعات مشيرا إلى أن قرار الاقتصار على الاحتفالات بدون حضور جاء لحماية المصلين من وباء كورونا.