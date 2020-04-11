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السبت 11 نيسان 2020 ساعة 18:14

الجيش التركي يستهدف المناطق السكنية في ريف حلب

الجيش التركي يستهدف المناطق السكنية في ريف حلب
وأضاف المصدر بأن أضرارا مادية كبيرة بممتلكات المدنيين والمزارع باستهداف المدفعية التركية قرى عقيبة والزيارة ومرعناز بريف حلب.

كما نقل المصدر عن تنسيقيات المسلحين بأن آليات للقوات التركية تقوم برفع السواتر على اطراف بلدة آفس بريف ادلب السورية.

يذكر بأن القوات التركية استهدفت يوم أمس نفس القرى بعدة قذائف صاروخية.

وأدخلت قوات الاحتلال التركي خلال الأشهر القليلة الماضية أعدادا كبيرة من المعدات العسكرية والآليات في إطار الدعم الذي تقدمه لمرتزقتها الإرهابيين الذين يعتدون بدعم من النظام التركي على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير أعداد كبيرة من السكان من منازلهم باتجاه مناطق انتشار الجيش العربي السوري.
رقم : 856055
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