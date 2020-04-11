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السبت 11 نيسان 2020 ساعة 18:19

شرطة محافظة نينوى العراقية تنفي رفع حظر التجول

شرطة محافظة نينوى العراقية تنفي رفع حظر التجول
وذكرت قيادة شرطة محافظة نينوى في بيان اليوم (11 نيسان 2020 ،(انه "الى جميع المواطنين في مدينة الموصل نود اعلامكم بأن حظر التجول لم يرفع وھو ساري المفعول وعلى الجميع الالتزام بقرارات خلية الازمة الذي يقضي بالالتزام بحظر التجول خدمة للصالح العام، وسيتم محاسبة المخالفين وفق القانون".

من جھته قال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي، ان " الموصل غير مؤھلة لرفع حظر التجوال بالوقت الحالي وانا من الرافضين لذلك حتى وان كان جزئيا وساسعى لرفضه خلال اجتماع خلية الازمة اليوم، للحفاظ على سلامة الموصل".

جدير بالذكر ان "سكان الموصل استيقظوا، صباح اليوم، على كسر حظر التجوال بالمدينة وزخم مروري في شوارع الموصل، فيما اكد اعضاء في خلية الازمة ان قرار رفع الحظر الجزئي فھم خطأ وان الخلية ستنظر بذلك خلال اجتماع الخلية عصر، اليوم السبت، لكنھا لم تقرر ذلك بعد".
رقم : 856056
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