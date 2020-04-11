سريع: مقتل وجرح العشرات من المرتزقة في التصدي لزحفين

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية ان العشرات سقطوا في صفوف المرتزقة بين قتيل وجريح في الزحفين بالجوف ومأرب ولم يحرز أي تقدم.



واضاف سريع ان طيران العدوان شن 7 غارات على مناطق متفرقة في كل من الجوف ومأرب.