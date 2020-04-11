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السبت 11 نيسان 2020 ساعة 19:49

قطار التهويد يصل إلى جبل المكبر بالقدس

قطار التهويد يصل إلى جبل المكبر بالقدس
نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن مداولات أجرتها ما تسمى باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء تظهر دخول القطار الخفيف لمستوطنة (أرمون هنتسيف) المقامة على جبل المكبر في شرقي القدس.

وأفادت صحيفة "يروشاليم" العبرية، بأن القطار سيؤدي إلى زيادة وتكثيف البناء الاستيطاني بنسبة كبيرة، وجذب مزيد من المستوطنين عن طريق توسيع بناء المنازل الاستيطانية.

وكان المركز العربي للتخطيط البديل كشف قبل أيام عن مخطط تهويدي بدأ الاحتلال التحضير له لبناء خطي سكة حديد تربط التجمعات اليهودية بتخوم المسجد الأقصى المبارك.

الخط الأول تحت الأرض يصل ما بين الجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة ومنطقة باب المغاربة وصولا إلى تخوم المسجد الأقصى، والثاني سكة حديد فوق الأرض تجوب أحياء القدس المختلفة.

وينضم هذا المخطط إلى سلسلة مشاريع غامضة وخطيرة أخرى يتم تنفيذها بالخفاء في القدس، مثل "نفق الهيكل" الذي يمتدّ تحت أحياء البلدة القديمة ويهدد سلامتها واستقرارها، ومشروع "مدينة داوود" الذي تهدد منشئاته المختلفة حيّ سلوان ومنطقة باب المغاربة".
رقم : 856066
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