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السبت 11 نيسان 2020 ساعة 20:05

نحو ربع قرن على مجزرة قانا.. المقاومة مستمرة

نحو ربع قرن على مجزرة قانا.. المقاومة مستمرة
 وعلى الاثر اجتمع مجلس الامن الدولي للتصويت على قرار يدين الكيان الاسرائيلي الذي ضرب عرض الحائط القوانين الدولية التي تحظر استهداف مقرات الامم المتحدة لكن الولايات المتحدة اجهضت حينها مشروع القرار باستخدام النقض “الفيتو”.

عملية "عناقيد الغضب" كما أسماها الاحتلال الصهيوني هي اعتداء تم في شهر نيسان من عام 1996كان الهدف منه توجيه ضربة قوية لـ حزب الله، بضرب بنيته وتفكيك مؤسساته والقضاء على بطاريات صواريخ الكاتيوشا ومنع وصول صواريخها إلى شمال فلسطين والسبب الأهم هو إيجاد شرخ بين المقاومة والشعب.

‏ذاك العدوان بدأ في 11 نيسان واستمر 16 يوماً، قامت فيه الطائرات الإسرائيلية بأكثر من 1100 غارة جوية وترافقت مع قصف شامل بأكثر من 25 ألف قذيفة، وفي المقابل نفذت المقاومة الاسلامية 639 عملية قصف صاروخي على المستوطنات الشمالية، فضلاً عن سيل من الهجمات والمواجهات ضد العدو وعملائه في المنطقة المحتلة.

‏ استشهد أكثر من 200 لبناني وجرح المئات نتيجة العدوان، وارتكب العدو سلسلة مجازر مروّعة في قرى النبطية الفوقا وسحمر والجميجمة والمنصوري، وكان أفظعها في قرية قانا، حيث قضى 108 شهداء كانوا لجأوا إلى مركز لقوات الطوارئ العاملة في الجنوب، ظناً منهم أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تستهدف مركزاً دولياً يشغله جنود يضعون قبعات زرقاء، ولكن ما جرى أنه تم تجميع المدنيين اللاجئين في "هنغارات" داخل حرم مركز الطوارئ، ما سهّل استهدافهم وقتلهم دفعة واحدة

يذكر ان العدوان انتهى الى صمود وانتصار الشعب والمقاومة ونتج عنه بفعل توازن الرعب الذي فرضته المقاومة  عبر التصدي وقصف المستعمرات الى “تفاهم نيسان” الذي ينص على تحييد المدنيين وهو انجاز كبير تحقق للمقاومة ادى الى تناقص كبير في حجم الاعتداءات على المدنيين واكد ان سلاح المقاومة منذ ذلك الوقت الى اليوم رادع كبير بوجه العدوانية الصهيونية.
رقم : 856067
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