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السبت 11 نيسان 2020 ساعة 20:10

كورونا يجتاح دول مجلس التعاون الخليجي: الإصابات إلى ارتفاع

كورونا يجتاح دول مجلس التعاون الخليجي: الإصابات إلى ارتفاع
وأفادت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 382 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة، و35 حالة تعافٍ، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 720 حالة. وبناءً على الأرقام المعلنة، وصل عدد الحالات المؤكدة في السعودية إلى 4033 إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 52.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 1154 مصاباً. ويشكل الرقم الجديد قفزة كبيرة في عدد المصابين اليومي تقدر بالضعف، إذ سجلت البلاد أمس 83 إصابة فقط.

وبين المتحدث باسم الوزارة د.عبد الله السند بأن مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها بلغ 133 حالة، فيما يتلقى 27 مصاباً العلاج في العناية المركزة، 10 حالتهم وصفت بالحرجة و17 مستقرة. وأشار إلى أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا التي ما زالت تتلقى العلاج 1020 حالة.

وفي سياق متصل كشفت وزارة الصحة الإماراتية عن 376 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" من أصل 20 ألف فحص تم إجراؤها على فئات مختلفة من مواطنين ومقيمين، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 3736. وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 588 حالة بعد تسجيل 170 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض.

وأعلنت وفاة 4 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 20 حالة. وإلى البحرين فقد أعلنت وزارة الصحة ، في بيان لها، ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 1016، كما سجلت تعافي 12 حالة إضافية من الفيروس، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 551 حالة حتى الآن. ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بمرض كورونا، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 546 حالة، وعدد الوفيات 3.

كما أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2728، كما تم تسجيل تعافي 20 حالة.

 
رقم : 856068
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