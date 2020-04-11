سوريا تعلن عن 6 إصابات جديدة بكورونا

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأربعاء الماضي شفاء حالة رابعة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا، بينما توفيت حالتان، وبهذا فإن آخر الإحصاءات المتعلقة بالوباء في سوريا تشير إلى وجود 25 إصابة بينها أربع حالات شفاء، وحالتا وفاة.