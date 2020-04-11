سريع: طيران العدوان يشن 25 غارة جوية على اليمن ب 12 ساعة

واوضح سريع ان طيران العدوان شن 23 غاره خلال ساعه واحده في مارب كإسناد لمرتزقتهم على الارض اثناء تنفيذهم زحوفات متواصله .



واكد ان هذا التصعيد الخطير سيكون له تبعات على قوى العدوان وعليهم تحمل نتائج حماقاتهم وتصعيدهم.