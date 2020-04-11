الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 نيسان 2020 ساعة 21:25

الحكومة البريطانية تهدد باستخدام القوة لمحاربة كورونا

الحكومة البريطانية تهدد باستخدام القوة لمحاربة كورونا
ذكرت ذلك صحيفة "التليغراف" البريطانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من ألف مخالفة تم تغريم أصحابها، في بريطانيا خلال الفترة الماضية.

ورغم ذلك ترى الحكومة البريطانية أن غالبية البريطانيين ليسوا بحاجة لاستخدام القوة ضدهم حتى يلتزموا بإجراءات مكافحة كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويقول ستيفن باوز، مسؤول بوزارة الصحة البريطانية، إن الإحصائيات تشير التزام الناس بصورة كبيرة بالتعليمات، مشيرا إلى أن من يعانون من أعراض تشبه كورونا يجب أن يأتوا إلى المستشفى وإجراء الاختبارات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بالذين يعانون من أمراض مزمنة، أو النساء الحوامل.

ويضيف: "لدينا كميات كافية من الأقنعة الصحية، لكن رقم المصابين بالفيروس يتغير بصورة مستمرة كل يوم".

وتفرض بريطانيا حظرا على مواطنيها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتشدد على المواطنيين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ولفتت الصحيفة إلى تأكيد الحكومة البريطانية على أن الشرطة لن تتوانى استخدام القوة لفرض إجراءات التباعد المجتمعي إذا لم يقم كل شخص بالدور المنوط به، مشيرة إلى أن ذلك يعرض حياة الأسرة والأصدقاء للخطر.

وأعلنت بريطانيا، اليوم السبت، وفاة 917 شخصا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال أقل من 24 ساعة، ليقترب إجمالي الوفيات من 9900 حالة.

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 5234 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 78991".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نُقل إلى المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مليون وأكثر من 700 ألف مصاب، بينهم أكثر من 104 آلاف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 390 ألف شخص.
رقم : 856092
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
أمريكا تحلب السعودية لنشر ‘‘العدالة‘‘ في اليمن!
أمريكا تحلب السعودية لنشر ‘‘العدالة‘‘ في اليمن!
11 نيسان 2020
الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ واستغلال ‘‘كورونا‘‘.. تهويد ومصالح سياسية
الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ واستغلال ‘‘كورونا‘‘.. تهويد ومصالح سياسية
11 نيسان 2020
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للعدوان في صعدة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للعدوان في صعدة
11 نيسان 2020
إنطلاق الخطوة الثانية للتعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا
إنطلاق الخطوة الثانية للتعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا
11 نيسان 2020
دمشق تدين تقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول
دمشق تدين تقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول 'اللطامنة'
10 نيسان 2020
الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
10 نيسان 2020
الفشل التركي في إدلب وانتقام جرثومي يلوح في الأفق
الفشل التركي في إدلب وانتقام جرثومي يلوح في الأفق
10 نيسان 2020
كيف جرت لعبة خاسر- خاسر في سوق النفط؟
كيف جرت لعبة خاسر- خاسر في سوق النفط؟
10 نيسان 2020
ما هي أهم ألاسباب التي أدت إلی إيقاف حرب اليمن؟
ما هي أهم ألاسباب التي أدت إلی إيقاف حرب اليمن؟
10 نيسان 2020
الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب
الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب
9 نيسان 2020
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
9 نيسان 2020
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
9 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليابان تقدم الـ"أفيجان" لإيران بالمجان
تجهيز 14 مركزا طبيا في سوريا لعلاج مصابي ‘‘كورونا‘‘
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
بسبب كورونا... ضغوط جديدة من السلطة البحرينية على الشعب
جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة