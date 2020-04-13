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الاثنين 13 نيسان 2020 ساعة 09:10

الكهرباء العراقية: سنرفع انتاجنا من الطاقة قبل رمضان

الكهرباء العراقية: سنرفع انتاجنا من الطاقة قبل رمضان
وﻗﺎل المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮزارة اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح" ان وزارﺗﻪ "ﻧﺠﺤﺖ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ المحافظات ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻴﻨﻮى وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، اللتين ﺗﺠﻬﺰان بـ20 ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺸﺒﻜﺎﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻳﺪي إرﻫﺎﺑﻴﻲ داﻋﺶ"، مشيرا الى ان "ﻣﻼﻛﺎت الوزارة ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد، ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ المنظومة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ المناطق".

واضاف ان "وزارﺗﻪ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ 13 الف و500 ﻣﻴﻐﺎواط"، مبينا انها "ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ المواطنين ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺮض ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال".

واكد "اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وزارﺗﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 19 الف و200 ﻣﻴﻐﺎوط، ﺑﻴﺪ اﻧﻬﺎ اوﻗﻔﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ"،، واﺻﻔﺎ "اﻟﻜﻤﻴﺎت المنتجة ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق".

وارﺟﻊ "اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر ﺑﺒﻌﺾ المناطق بين الحين واﻻﺧﺮ، اﻟﻰ ﻋﻮارض ﻓﻨﻴﺔ، واﻏﻠﺒﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻬﺎﻟﻚ وﻛﺜﺮة اﻟﺘﺠﺎوزات ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ"، لافتا الى انه "ﺑﺮﻏﻢ ﻇﺮوف ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال، الا ان ذلك ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻼﻛﺎت وزارﺗﻪ المختصة ﺑﺒﻐﺪاد والمحافظات ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻋﻄﺎب اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ".

واشاد "ﺑﺘﻌﺎون اﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻼﻛﺎت اﻟﻮزارة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن"، موضحا ان "وزارة اﻟﻨﻔﻂ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻌﻬﺎ، وﻓﺮت ﺟﻤﻴﻊ اﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد لمحطات اﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ المﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ ودون اﻧﻘﻄﺎع وﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ دون ﺗﻮﻗﻒ".
رقم : 856359
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