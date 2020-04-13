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الاثنين 13 نيسان 2020 ساعة 10:43

العراق يستذكر مرور 100 يوم على استشهاد قادة النصر

العراق يستذكر مرور 100 يوم على استشهاد قادة النصر
وبهذه المناسبة جددت هيئة الحشد الشعبي العزاء لابناء الشعب العراقي والأمتين العربية والإسلامية بهذا المصاب الجلل الذي هز العالم ودمعت له عيون الشرفاء في كل مكان لهول الفاجعة وخسة الجريمة التي كانت مثالا لكل معاني الاجرام والإرهاب والاستهتار.

وجددت الهيئة بهذه المناسبة المضي على العهد في اكمال مسيرة القادة الشهداء في الدفاع عن ارض العراق وشعبه ومقدساته ولعل أزمة كورونا التي نعيشها افصحت بوضوح عن ان الحشد الشعبي كان وسيبقى ومايزال المدافع في الصف الأول في أي محنة يمر بها العراق حاملا مشعل القادة الشهداء لينير به الدرب ويستلهم العزيمة والإصرار.

واعلنت هيئة الحشد الشعبي عن تنظيم سلسلة فعاليات بهذه المناسبة في الساعة الخامسة تنطلق اليوم الاثنين تحت شعار (100يوم وانتم معنا).

وستركز الفعاليات على استذكار القادة الشهداء ومسيرتهم الخالدة والظافرة في كتابة قصة انتصار الوطن ودحر الإرهاب، إذ تشمل فعاليات إعلامية فنية وثقافية.

وتدعو هيئة الحشد الشعبي وسائل الاعلام المختلفة وكافة الفعاليات المدنية والثقافية والاجتماعية والعشائرية ودوائر الدولة الى المشاركة مع أبناء الشعب العراقي في احياء هذه المناسبة.
رقم : 856369
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