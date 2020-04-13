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الاثنين 13 نيسان 2020 ساعة 10:50

أمطار متوقعة في عدد من المحافظات العراقية

أمطار متوقعة في عدد من المحافظات العراقية
وقال المتنبئ الجوي إنه “من المتوقع ان تتأثر البلاد بمرتفع جوي سطحي قادم من البحر المتوسط اضافة الى استمرار تأثير الاخدود العلوي البارد، لكن يكون تأثيره محدود بسبب تاثير المرتفع السطحي”.

وتابع، أنه “بذلك ستكون كافة مناطق البلاد باجواء صافية الى غائمة جزئيا، وسحب متفرقة عابرة غير ممطرة خلال اليومين المقبلين عدا بعض مناطق دهوك والسليمانية وشمالي اربيل والشريط الحدودي مع تركيا، حيث من المتوقع استمرار فرص الأمطار الرعدية خلال اليوم فقط”.

وأضاف، “من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً ابتداء من اليوم والايام المقبلة، حيث متوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى خلال اليومين المقبلين في العاصمة بغداد مابين 28-29 درجة مئوية، والانبار 27 درجة مئوية، والموصل 22 درجة مئوية والبصرة30 درجة مئوية”.

وبين الموسوي، أن “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط وتكون مثيرة للغبار في وسط وشرق البلاد بهبات رياح تتجاوز 40كم في الساعة”.
رقم : 856374
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