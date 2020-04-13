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الاثنين 13 نيسان 2020 ساعة 10:52

حماس تنفي قرب التوصل لصفقة تبادل أسرى مع الاحتلال

حماس تنفي قرب التوصل لصفقة تبادل أسرى مع الاحتلال
ونفى مسؤول ملف الأسرى في حماس عضو مكتبها السياسي موسى دودين في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه "صحة الأنباء التي تحدثت عن قرب التوصل إلى صفقة وشيكة أو الإتفاق على صفقة لتبادل الأسرى" مع الإحتلال.

وأضاف دودين أن حماس "لم تلمس جدية عملية من طرف الاحتلال حتى الآن في التعاطي مع هذا الملف، لكننا نرحب بالوساطات التي يمكن أن تسهل الوصول لخطوات باتجاه صفقة."

وتابع "نجدد التأكيد على مبادرة حماس التي أطلقتها على لسان قائد الحركة في غزة يحيى السنوار للإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال ضمن عملية جادة وحقيقية."

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو نشر تغريدة الأسبوع الماضي أعلن فيها أنه "جاهز لتحريك سريع للملف عبر وسطاء لاستعادة القتلى والمفقودين في غزة."

وجاء ذلك بعد أن أعلن السنوار أنه "يمكننا أن نقدم تنازلا جزئيا في ملف جنود الاحتلال الأسرى لدى حماس مقابل إفراجه عن الأسرى الفلسطينيين كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة فيروس كورونا."

وسبق أن أعلنت حماس أنها تحتجز أربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم وتطالب بالإفراج عنهم في إتفاق تبادل، فيما تقول "إسرائيل" إن اثنين من الجنود قد قتلا. وتعتقل "إسرائيل" أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني.
رقم : 856376
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