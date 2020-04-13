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الاثنين 13 نيسان 2020 ساعة 10:54

حملة اعتقالات للاحتلال بالضفة تطال نائبا وأسرى محررين

حملة اعتقالات للاحتلال بالضفة تطال نائبا وأسرى محررين
وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت رام الله والبيرة واعتقلت النائب في المجلس التشريعي والأسير المحرر المقدسي محمد أبو طير بعد اقتحام منزله في حي أم الشرايط.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إبراهيم أبو رداحة من بيتونيا غرب رام الله والأسيرين المحررين محمود سليم ومعاوية رياشية من بلدة عزون شرق قلقيلية والأسير المحرر أحمد موسى من زواتا قرب نابلس وعبد الجواد عمر حمايل من البيرة وشادي محمد حساسنة من بيت لحم.

والنائب أبو طير (69 عاماً) القيادي في حركة حماس كان قد أبعده الاحتلال عند مدينة القدس في أكتوبر 2010 وتعرض بعدها للاعتقال الإداري عدة مرات علماً بأنه أمضى نحو 30 عاماً من عمره في السجون الإسرائيلية.

وباعتقال "أبو طير" يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 6 نواب، هم أحمد سعدات ومحمد النتشة وحسن يوسف وخالدة جرار ومروان برغوثي.
رقم : 856377
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