بعد كورونا.. الصين تسجل حالتي حمى الخنازير الأفريقية

بكين (اسلام تايمز) - في الوقت الذي تكافح فيه الصين للقضاء على فيروس كورونا المستجد، قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان ليل الأحد، إن الصين أكدت تسجيل حالتي إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمين.