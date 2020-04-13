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الاثنين 13 نيسان 2020 ساعة 10:58

قطر تطلق مبادرة "مطابخ الخير" لتوفير الوجبات للعمال المتضررين

قطر تطلق مبادرة "مطابخ الخير" لتوفير الوجبات للعمال المتضررين
وافتتحت "قطر الخيرية" مطبخاً خيرياً يخدم العمال ويقدم لهم وجبات مجانية في المنطقة الصناعية، وهو واحد من أربعة مطابخ يطلَق عليها مطابخ الخير، تتولى من خلالها "قطر الخيرية"، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والجهات المعنية في الدولة، تقديم الوجبات الساخنة لنحو 7 آلاف وجبة يومياً، يتم توزيعها على العمال.

وقال محمد علي الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة لتطوير "قطر الخيرية": إن "الوجبات الـ7 آلاف تتم يومياً كدعم للعمال الذين تضرروا من الأزمة، وذلك تقديراً لجهودهم الكبيرة في المساهمة بالتنمية في قطر، وهو أقل واجب يمكن أن تقوم به (قطر الخيرية) تجاههم".

وأضاف الغامدي: "إن قطر ومنذ بداية الأزمة وحتى اليوم، وفَّرت أكثر من 90 ألف وجبة بمساهمة المحسنين، وسوف تزيد (قطر الخيرية) أعداد الوجبات الغذائية، خاصة أنها تذهب كلها لفئات العمال".

كما أوضح أن "مطابخ الخير أولت الجوانب الصحية وإجراءات السلامة اهتماماً خاصاً، سواء تخزين المواد المستخدمة في إعداد الوجبات، أو عمليات الطهي والتحضير بحيث تستجيب لكل الاشتراطات".

وتابع قائلاً: "إن (قطر الخيرية) تبذل جهوداً متنوعة، من بينها الوجبات الساخنة والسلال الغذائية وأدوات النظافة الشخصية وغيرها من الاحتياجات الضرورية، التي تسعى الجمعية لتقديمها؛ لتعزيز جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد".

قطر تطلق مبادرة "مطابخ الخير" لتوفير الوجبات للعمال المتضررين
رقم : 856379
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