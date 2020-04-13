تشديد إجراءات حظر التجوال الوقائي في العراق

وقال عضو خلية الأزمة النائب جواد الموسوي اليوم الاثنين، إن "عدد الإصابات الحالية مازالت تحت السيطرة ، محذرا من تزايد أعداد الإصابات تاثيره على النظام الصحي".



وطالب الموسوي، "خلية الأزمة ووزارة الصحة بعدم تخفيف إجراءات الحظر على (أقل تقدير أسبوعين من الآن)، وبعدها يتم تقييم الحالة والبدء بتخفيف الإجراءات تدريجياً من 25 ثم 50 %".



واكد عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي، أمس الاحد، ان رفع حظر التجوال الوقائي بشكل جزئي امر سابق لاوانه.



وقال خلاطي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "التزام المواطنين بحظر التجوال والإرشادات الطبية هو الاساس في منع انتشار فيروس كورونا".



واضاف انه "هناك انحسار بالارقام والاصابات ووجود سيطرة كاملة على الوباء والمنحنى الوبائي يشير الى ذلك لكن هذا لايعني ان الخطر قد انتهى ولايزال موجود".



وبين ان "اللجنة تنتظر للايام القليلة القادمة ومقدار الاصابات الجديدة وعلاقتها بالارقام السابقة".