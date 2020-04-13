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الاثنين 13 نيسان 2020 ساعة 12:13
القوات التركية تنتشرعلى الطريق الدولي"M4 بريف ادلب
القوات التركية انتشرت على الطريق الدولي"M4" عند بلدة النيرب بريف إدلب بعد فضها اعتصاما رافضا للدوريات.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
856393
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