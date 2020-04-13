الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 نيسان 2020 ساعة 12:17

تدشين خط شحن بحري جديد بين ايران وعُمان

تدشين خط شحن بحري جديد بين ايران وعُمان
وأوضح "حميد زاد بوم" في تصريح اليوم الاثنين، أن خط الشحن الجديد انطلق رسميا بعد ايصال 500 طن من الفواكه والخضروات من ميناء بندرعباس (جنوب) الى ميناء الصور، حیث تقرر إرسال 5 شحنات اسبوعيا عبر هذا المسار.

وأشار الى أن خط الشحن الجديد لنقل المواد الغذائية هو الثاني بعد خط بندرعباس – ميناء السلطان قابوس، فيما يجري العمل على اطلاق خط ثالث بين بندر عباس وميناء خصب.
من جهة ثانية أكد رئيس المنظمة عن التفاوض مع مساعد وزير التجارة القطري ومسؤولي الغرفة التجارية وهيئة الامن الغذائي في قطر بهدف تصدير السلع والالبان والمواد الغذائية لهذا البلد.

يشار أن ايران باتت تصدر السلع والفواكه والخضروات بشكل مباشر لسلطنة عمان التي بالوقت القريب كانت توفر هذه البضائع عبر الشارقة الاماراتية.
رقم : 856396
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
13 نيسان 2020
كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش
كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش
13 نيسان 2020
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
13 نيسان 2020
هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟
هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟
13 نيسان 2020
محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة ‘‘وانو‘‘ بنجاح
محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة ‘‘وانو‘‘ بنجاح
13 نيسان 2020
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
11 نيسان 2020
أمريكا تحلب السعودية لنشر ‘‘العدالة‘‘ في اليمن!
أمريكا تحلب السعودية لنشر ‘‘العدالة‘‘ في اليمن!
11 نيسان 2020
الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ واستغلال ‘‘كورونا‘‘.. تهويد ومصالح سياسية
الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ واستغلال ‘‘كورونا‘‘.. تهويد ومصالح سياسية
11 نيسان 2020
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للعدوان في صعدة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للعدوان في صعدة
11 نيسان 2020
إنطلاق الخطوة الثانية للتعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا
إنطلاق الخطوة الثانية للتعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا
11 نيسان 2020
دمشق تدين تقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول
دمشق تدين تقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول 'اللطامنة'
10 نيسان 2020
الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
10 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كبير مستشاري صحة امريكا: كان بالامكان انقاذ الكثير من الارواح !!
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
إجمالي إصابات المانيا بكورونا 123016 والوفيات 2799
جلالي: واشنطن تعيق مساعي ايران في مكافحتها فيروس كورونا
تسجيل 290 إصابة مؤكدة بكورونا في فلسطين المحتلة