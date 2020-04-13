تدشين خط شحن بحري جديد بين ايران وعُمان

وأوضح "حميد زاد بوم" في تصريح اليوم الاثنين، أن خط الشحن الجديد انطلق رسميا بعد ايصال 500 طن من الفواكه والخضروات من ميناء بندرعباس (جنوب) الى ميناء الصور، حیث تقرر إرسال 5 شحنات اسبوعيا عبر هذا المسار.



وأشار الى أن خط الشحن الجديد لنقل المواد الغذائية هو الثاني بعد خط بندرعباس – ميناء السلطان قابوس، فيما يجري العمل على اطلاق خط ثالث بين بندر عباس وميناء خصب.

من جهة ثانية أكد رئيس المنظمة عن التفاوض مع مساعد وزير التجارة القطري ومسؤولي الغرفة التجارية وهيئة الامن الغذائي في قطر بهدف تصدير السلع والالبان والمواد الغذائية لهذا البلد.



يشار أن ايران باتت تصدر السلع والفواكه والخضروات بشكل مباشر لسلطنة عمان التي بالوقت القريب كانت توفر هذه البضائع عبر الشارقة الاماراتية.