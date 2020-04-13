وزير الداخلية اليمني: عملية ‘‘فأحبط أعمالهم‘‘ تمثل نصرا لليمن

وأوضح وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية سبق وأن أحبطت مخططات تخريبية عديدة قبل هذه العملية وكلها تؤكد أن الأجهزة الأمنية باتت على قدر كبير من المسؤولية والجهوزية التي تكشف مخططات العدوان ومرتزقته.



وأشار إلى أن مقارنة الوضع الأمني بين المناطق التي تقع في ظل المجلس السياسي وتلك الواقعة تحت الاحتلال تظهر الفرق والنجاحات رغم العدوان والحصار.



كما أكد أنه رغم التأثيرات السلبية التي خلفها العدوان والحصار إلا أن ذلك كان دافعا وحافزا لأن تبتكر قيادة الوزارة والأجهزة الأمنية حلولا جديدة وناجعة وفعَّالة في ضبط الجريمة رغم تطور المجرمين وتطور أساليبهم، واستطاعت الأجهزة الأمنية منع الجرائم قبل وقوعها وكشفها وضبطها فور وقوعها.