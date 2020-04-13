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الاثنين 13 نيسان 2020 ساعة 17:48

تركيا: الحظر على ايران يضر الدول الجارة ايضا

تركيا: الحظر على ايران يضر الدول الجارة ايضا
وفي مقال له نشر في صحيفة "واشنطن تايمز" انتقد اوغلو الحظر الدولي ضد الدول الاخرى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وكتب، ان فرض الحظر على ايران لا يضر شعبها فقط بل يضر الدول الجارة ايضا.

وافاد الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية التركية ان اوغلو اكد ضرورة استمرار شبكة الحماية الدولية لمختلف الدول في ظل تفشي فيروس كورونا واضاف، ان اجراءات الحظر اداة سياسية سيئة يجب اعادة النظر فيها من المنظار الانساني. الكثير من اجراءات الحظر ومنها المفروضة على ايران لا تضر الشعب الايراني فقط بل الدول الجارة ايضا.

واعتبر خطر هذه الاضرار بانه يتضاعف في ظل تفشي فيروس كورونا واضاف، ان البذرة التي نزرعها اليوم ستاتينا في المستقبل على هيئة حقائق دامغة، حقائق كالنظام العالمي المبني على القانون، وشبكة من الدول الفاعلة الصامدة والمسؤولة، واقتصادات لا تترك احدا وتعود بالنفع على الجميع.

يذكر ان 32 من اعضاء الكونغرس الاميركي كانوا قد وجهوا في وقت سابق رسالة الى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو دعوا فيها الى خفض الحظر ضد ايران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
رقم : 856460
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