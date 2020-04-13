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الاثنين 13 نيسان 2020 ساعة 17:53

بماذا اوعز الرئيس روحاني الى وزير الداخلية ؟

بماذا اوعز الرئيس روحاني الى وزير الداخلية ؟
وفي اتصال هاتفي مع وزير الداخلية، تسلم الرئيس روحاني تقريرا بشأن تقييم تنفيذ خطة "التباعد الاجتماعي" الذكية وبدء الأنشطة منخفضة المخاطر في محافظات البلاد، وأكد ضرورة التنسيق التام بين المحافظات في التنفيذ الدقيق لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، والأوامر الصادرة من المحافظين.

وأوعز روحاني في هذا الاتصال الهاتفي، الى وزير الداخلية بزيادة وتعزيز قدرات اسطول النقل العام داخل المدن، بناء على مصادقة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا يوم الاحد، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل تنقل المواطنين واستخدام النققل العام مع مراعاة البروتوكولات الصحية.

ولفت روحاني إلى انه نظرا لبدء تنفيذ خطة "التباعد الاجتماعي" الذكية واستئناف الأنشطة منخفضة المخاطر في طهران من الاسبوع القادم، فيجب القيام بالتنسيق اللازم بين الاجهزة المعنية، والقيام بالرقابة التامة على مراعاة التعليمات الصحية من قبل اصحاب المهن بشكل دقيق، داعيا المواطنين الى التعاون في هذا المجال.

وخلال هذا الاتصال الهاتفي، شرح وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي لرئيس الجمهورية، بالتفصيل بشأن وتيرة تنفيذ خطة "التباعد الاجتماعي" الذكية، واستئناف الانشطة منخفضة المخاطر في مختلف المحافظات، وكذلك وضع النقل والحركة في المدن مع مراعاة البروتوكولات الصحية.
رقم : 856462
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