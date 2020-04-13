سوريا تستعد لإعادة عمل بعض القطاعات

وبحسب مصدر قرر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة في اجتماعه اليوم، السماح لأصحاب بعض المهن كالألبسة والجوالات والحلاقين بفتح محالهم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 4 ساعات يومياً وذلك بالتناوب فيما بينهم.



وصرح رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في دمشق عصام الزيبق أمس الأحد: “تم رفع كتاب من اتحاد الحرفيين لمجلس الوزراء لإعادة عمل مايقارب 20 حرفة أساسية، ويتشعب عنها 20 حرفة أخرى بأيام محددة ضمن الأسبوع، من ضمنها (الحلاقين، كيّ الألبسة، الخياطين، الصاغة، صناعة المفاتيح، إصلاح الغالات، النسيج بكافة أنواعه، خراطة، صناعة الأدوات المنزلية) على أن يكون الرد خلال أقرب وقت”.



وتشير تقديرات إلى اقتراب إعادة إطلاق بعض القطاعات التجارية والخدمية والحرفية في البلاد بعد توقف دام حوالي شهر بالتوازي مع إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع بقاء معدل انتشار فيروس كورونا ضمن حدوده الدنيا في البلاد حيث بلغ عد الإصابات المسلجة حتى اللحظة 25 إصابة شفيت منها 5 حالات وتوفيت حالتان.



يذكر أن سوريا حافظت على استمرارية عمل قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي بالرغم من إجراءات الحظر والحجر، نظرا لأهمية هذا القطاع في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.