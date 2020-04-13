آخر مستجدات نتائج فحوصات جونسون لكورونا

لندن (اسلام تايمز) - خضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لفحص طبي جديد كانت نتيجته سلبية، وهذا يعني أن رئيس الوزراء البريطاني تعافي كليا من فيروس كورونا .